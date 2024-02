Platen van de Sporters met Max Weering

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten? In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is autocoureur Max Weering te gast.

Op zijn derde zit Max Weering uit Coevorden voor het eerst in een go-kart. Op zijn zesde is hij Drents Kampioen karten en op zijn vijftiende begint hij met autoracen. Inmiddels is Max 23 jaar oud en heeft hij dus al een hele carrière achter de rug. "Je wordt er snel volwassen van. Je weet snel wat je zelf moet doen, want je hebt niet altijd je ouders om je heen. Ik hoor nog steeds wel van mensen als ze twee weken van huis zijn dat ze last hebben van heimwee. Nou, daaar heb ik geen last van."

Vroeger ging de vader van Max vaak mee. "Ik denk dat weinig mensen een band hebben met hun vader zoals ik het heb. Mijn vader is mijn vader en mijn vriend." Om het nummer Father & Friend van Alain Clark hebben Max en zijn vader samen weleens een traantje gelaten.

Als Max 15 jaar is, ziet hij zijn vrienden allerlei leuke dingen doen, terwijl hij ieder weekend op het circuit is. "De keuze tussen familie, vrienden en racen is soms wel lastig. Je merkt pas wat je mist als je het niet hebt." Als Max met vrienden is, luistert hij graag naar oude hits als Amerika en Oude Pekela van The Dutchboys en Schijn 'n Lichtje Op Mij van Drukwerk. "In mijn afspeellijst staat veel uit de seventies en eighties. Geen idee hoe dat komt. Ik ben redelijk veelzijdig."