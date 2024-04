Grietje Ovinge uit Beilen wint tiende editie van LOOS

Spannende finale

Henny van der Veen uit Emmen neemt het in de finaleronde op tegen Grietje. De dames zijn aan elkaar gewaagd, want de winnaar wordt bepaald door een ultieme benaderingsvraag.

'Lijkt me doodeng'

Of Grietje blij is met de ballonvaart weet ze niet, maar met de winst van het programma uiteraard wel. "Ik heb nog nooit in een luchtballon gezeten, het lijkt me doodeng." Een plek voor de bokaal moet ze nog bedenken. "Ik heb geen schoorsteenmantel, dus wellicht komt de bokaal op een kast te staan."