Drenthe Toen-podcast: Hoe de gevangenisbewaarders in Veenhuizen minder gewelddadig werden

Een standbeeld voor Pannebakker

W.J.A. Pannebakker was directeur Algemeen Beheer in Veenhuizen toen de overgang van bewaarder naar p.i.w.-er werd doorgevoerd. Mariët Meester: "Hem heb ik destijds ook geïnterviewd. Geweldige man was dat. Hij was de eerste directeur die weigerde om in de directeurswoning Klein Soestdijk te gaan wonen. Dat vond hij niet nodig. Hij woonde in Humaniteit, de predikantenwoning. Dat paste beter bij hem. Hij wist me te vertellen dat de reorganisatie van het bewakingspersoneel niet alleen een pettenkwestie was; de aanstaande penitentiair inrichtingswerkers kregen scholing én een hoger salaris."