Op pad in de Drentse natuur: wandelen door kunstenaarsdorp Zweeloo

Zweeloo is een klein esdorp in de gemeente Coevorden. Zowel het dorp als de omgeving is een bezoek waard. Beroemde schilders verbleven in het dorp en een van de trekpleisters is de middeleeuwse kerk aan de oostelijke rand van het dorp.

Heilige plek

De kerk van Zweeloo, in de negentiende eeuw vastgelegd door niemand minder dan Vincent van Gogh, is in de dertiende eeuw neergezet op de fundamenten van een houten kerk uit de twaalfde eeuw. In de tijd van de hunebedbouwers was de locatie waar nu de kerk staat ook al een belangrijk verzamelpunt. "Het was een offerplek, toen al een heilige plek dus", vertelt koster Jan Reinders. Het bewijs ligt er nog. "De offersteen die ze hiervoor gebruikten ligt voor de ingang van de kerk."