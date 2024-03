Drenthe-toen Podcast deel 6. Het vierde gesticht: het kerkhof

Een late roeping

"Het vierde gesticht is in drieën gedeeld", vertelt Meester: "Protestant, katholiek en gedetineerd." De laatste hebben naamloze graven met een wit kruis erop. Op het katholieke gedeelte komen we een goede bekende tegen. "Ach, Frans Wesseling," zegt Meester met weemoed. "Wat een lieve man was dat toch. Hij hield heel veel van Veenhuizen. Heeft lang in de gevangenis gewerkt, dat was zijn passie, werken met gedetineerden. Hij had een late roeping. Hij was al verloofd met een meisje, maar toen kreeg hij allerlei innerlijke conflicten en toen is-ie Augustijn geworden."