Drenthe Toen-podcast Hemelse verbeelding in hout: topstukken in Drentse kerken

Uit de catalogus van het Veenkoloniaal Museum in Veendam: Hein voluit Hendrik Antonius ter Reegen (1892 - 1973) werkte vooral in hout en soms in natuursteen. Uit zijn materiaal sneed hij met precisie mens- en dierfiguren, portretten en andere voorstellingen in reliëf, en decoratieve patronen en ornamenten voor allerlei meubilair. 'Oude en moderne stijlen' stond er als slogan op zijn briefpapier. Zijn heiligenbeelden, preekstoelen, banken, doopvonten en andere kerkmeubels zijn tot op de dag van vandaag te zien in kerken in het noorden van Nederland, maar zijn naam is nog maar bij weinigen bekend.