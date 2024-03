Natuurinclusieve wijk Norg officieel ingewijd met insectenhotel

In Norg is door de gemeente Noordenveld en Heijmans Woningbouw een insectenhotel onthuld, als symbool voor de nieuwe natuurinclusieve wijk Oosterveld.

De gemeente Noordenveld en Heijmans besloten in 2016 om samen deze nieuwe wijk natuurinclusief vorm te geven. In de nieuwbouwwijk zijn bijvoorbeeld bloemenweiden en 'wadi's' aangelegd. Deze wadi's kunnen bij heftige regenval het water opvangen. Om de biodiversiteit nog meer te stimuleren werden er diverse soorten bomen geplant. Daarnaast zijn in veel woningen standaard nestkastjes opgenomen.

Ontwikkelaars uitgedaagd

Ook aan de woningen zelf is extra aandacht besteed. "We hebben ontwikkelaars van de woningen uitgedaagd om duurzame plannen te maken en gevraagd wat ze extra kunnen doen voor natuur en milieu", vertelt projectbegeleider Siebrand Dijkema. "Op basis daarvan hebben we de keuze gemaakt uit verschillende ontwikkelaars." Daarbij werd niet alleen rekening gehouden met energie, maar ook met water, groen en dier.

"Een van de ontwikkelaars heeft bijvoorbeeld zakken onder de huizen geplaatst waar duizend liter aan water opgeslagen kan worden om opnieuw te gebruiken." Heijmans Woningbouw mocht zeventig woningen ontwikkelen in Oosterveld. "Vroeger bouwden we alleen maar woningen, nu bouwen we gezonde leefomgevingen", aldus Remco van der Mossel, regiodirecteur van het bedrijf.