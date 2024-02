Op laarzen door de modder om natuur niet te verstoren

Sommige paden in Drentse natuurgebieden zijn ontzettend nat en modderig door de vele regenbuien. Wandelaars zijn sneller geneigd om van het pad af te wijken, dit kan een bedreiging vormen voor broedende vogels en andere dieren.

In maart start officieel het broedseizoen en veel dieren zijn in die periode extra kwetsbaar voor verstoringen. Daarom roept het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) op om laarzen aan te trekken en op de paden te blijven. Broedvogels die gestoord worden leggen mogelijk minder eieren of vinden minder voedsel voor hun jongen.

Maar niet alleen vogels zijn extra kwetsbaar in het broedseizoen. Konijnen, reeën, vossen en hagedissen zijn voorbeelden van andere dieren die rust en ruimte nodig hebben om zich te kunnen voortplanten.

Burchten en holen ondergelopen

Lysander van Oossanen, boswachter van Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold, denkt dat veel modderplassen binnenkort wegtrekken. "Als de lente begint nemen bomen veel water op", vertelt hij. "Al zijn er ook plekken waar twintig tot dertig centimeter water staat. Afhankelijk van de ondergrond kan dat nog wel even duren."

Veel dieren hebben al last van het hoge water. Sommige dassenburchten en muizenholen zijn bijvoorbeeld volgelopen. Voor de vogels die op de grond broeden is de ruimte om te broeden door al het water ingeperkt. Het is dus extra belangrijk om de dieren nu niet te verstoren.