In de tuin en op het beeldscherm: nestkastjes steeds populairder

Nederland lijkt aardig in de voorjaarstemming te komen. De Vogelbescherming ziet de afgelopen weken een grote toename in de aanschaf van nestkastjes en ook via 'Beleef de Lente' wordt er al vaak in vogelhuisjes meegekeken.

Ten opzichte van februari vorig jaar zijn er al de helft meer vogelhuisjes verkocht bij de Vogelbescherming. Het nestkastje voor de huismus wordt het meest gekocht. Dat is fijn voor de kleine zangvogel, want het aantal huismussen is in de laatste jaren gehalveerd. Door nestkastjes goed te plaatsen kun je veel vogels helpen. "Niet in de volle zon, hoog genoeg tegen de katten en met een vrije aanvliegroute", aldus Timo Roeke van de Vogelbescherming.

Aantal kijkers groeit

Bij 'Beleef de Lente' is ook te merken dat vogels en nestkastjes populair zijn: "We zien nu al in deze eerste dagen dat er tien procent vaker wordt gestreamd dan vorig jaar." Jaarlijks kijken meer dan een miljoen mensen naar de camera's van Beleef de Lente. Afgelopen zondag gingen de webcams weer aan en in de komende weken komen er nog meer camera's bij. Dankzij honderden vrijwilligers van de Vogelbescherming zijn de eerste broed- en nestelactiviteiten van verschillende vogels te volgen. Dit jaar komen er in totaal dertien soorten vogels in beeld.

Neem hier een kijkje in de nestkastjes van 'Beleef de Lente'.

5 tips van de vogelbescherming om jouw nestkast te plaatsen: