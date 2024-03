Zeiknat Asserbos moet nog natter worden

Verzwakte bomen

Het Asserbos heeft het de laatste jaren moeilijk volgens Hellinga. Veel bomen hebben last van de steeds extremere weersomstandigheden: heel droge en heel natte periodes. Omdat de ondergrond van het bos bestaat uit zand op keileem, houdt het bos weinig water vast. "Het is zeiknat of kurkdroog", vertelt hij. "De bomen hebben last van de snelle verandering van het grondwater." Hellinga wijst naar een 'zwartgeblakerde' beuk, aangetast door de houtskoolzwam. "Als de boom gezond is, zou dit niet snel gebeuren. Het is een teken dat er wel iets aan de hand is."