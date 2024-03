Krachtpatser van het boerenland wil rust in de bodem

Serie Veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Het zijn grote en ingewikkelde onderwerpen die allemaal met de Drentse natuur te maken hebben. In de serie Veldwerk duikt ROEG! in deze materie aan de hand van concrete voorbeelden. Wat is er aan de hand met een bepaalde plant of diersoort? Wat moet er gebeuren om die soort te redden, of te bestrijden? Dit is het vijfde deel van de serie.