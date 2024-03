Voor je het weet is het retro of zelfs antiek: industrieel erfgoed uit Emmen.

Marianne Bakker van Museum Collectie Brands is nog druk bezig met de opbouw van de tentoonstelling. Op diverse tafels staan al wat apparaten uitgestald: "Dit komt uit een collectie die we enkele jaren terug geschonken hebben gekregen, van één van de bedrijfjes die een voortzetting waren van de oorspronkelijke NIRA. Het is best bijzonder dat we een reeks producten van destijds hebben, er is moeilijk aan te komen. Gek he, toen was het state of the art, nu weet je niet eens meer hoe je zo'n apparaat zou moeten bedienen. Voor je het weet is het retro of zelfs antiek."