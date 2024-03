DRENTHE TOEN-podcast deel 2: Ter Reegens' meesterwerken in Erica.

Niet veel vrijheid

Eén van de grootste opdrachtgevers van Ter Reegen was de katholieke kerk. Hij werkte het meeste voor katholieke kerken in de noordelijke provincies, en veelal in de Groninger en Drentse Veenkoloniën. Daarvoor maakte hij grote interieurstukken waaronder orgelfronten en balkonrelingen en meubilair zoals altaren en preekstoelen met voorstellingen in houtreliëf. Vele houten heiligenbeelden horen tot zijn meest indrukwekkende werk, vindt Wubs: "Je kunt zien dat hij het vak tot in de puntjes beheerste. Het ontwerp voor zijn voorstellingen en beelden maakte hij zelf. Maar heel veel vrijheid heeft hij daarbij niet gehad, want veel lag natuurlijk al vast in de katholieke traditie."