Zelf groente verbouwen in de tuin: 'Het is super aanstekelijk'

Er is veel vraag naar moestuinen, het zelf verbouwen van groente en fruit blijft populair. "We vinden het leuk om te weten waar ons eten vandaan komt", zegt moestuinexpert Alie Stoffers uit Zuidlaren.

In de coronaperiode schoten de moestuinen als paddenstoelen uit de grond en die populariteit is gebleven. "Het hebben van een moestuin is super aanstekelijk", zegt Alie Stoffers van De Tuinerie. "Ik zie tegenwoordig veel jonge moeders met kinderen in de volkstuintjes bezig. We willen onze kinderen weer meegeven dat een kool niet aan de boom groeit." Daarnaast is het ook duurzaam om zelf groenten te verbouwen: "Eén boon kan een kilo bonen worden."

Groenten uit eigen tuin smaken vaak beter dan groenten uit de supermarkt. "Met kunstmatige meststoffen en lampen in plaats van zon heb je binnen een paar dagen sla. Maar als je groente de tijd geeft smaakt het beter."

Het onderhouden van een moestuin is wel belangrijk. "Vaak is men niet bereid de zorg te bieden die nodig is voor de tuin", merkt Stoffers op. "Je moet het bijhouden. En als je dat volhoudt, wordt het elk jaar leuker."

Wachtlijst bij volkstuinen

Mensen die geen ruimte hebben bij huis om een moestuin aan te leggen, kunnen zich aanmelden bij een volkstuinvereniging. Zo kunnen ze alsnog op een eigen stuk grond tuinieren. Het is niet bekend hoeveel volkstuinen er zijn in Nederland, maar volgens Herman Vroklage van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland, is hiervoor meer vraag dan aanbod.

"Er zijn lange wachtlijsten, terwijl het oppervlakte aan volkstuinen de laatste jaren afneemt", zegt hij. Dat vind Vroklage wel jammer. "Bij een volkstuinvereniging maak je ook deel uit van een gemeenschap. Samen tips uitwisselen en kennis opdoen gaat lastiger in de achtertuin."

Moestuin tips

Alie Stoffers heeft nog een paar speciale tips voor deze tijd van het jaar. "Het is nu een goed moment om een 'vals zaaibed' te maken. Een natuurlijke manier om onkruid tegen te gaan. Door de grond alvast voor te bereiden, maar nog niet in te zaaien kun je het onkruid om de tuin leiden." Het bewerken van de grond zorgt ervoor dat de aanwezige zaden gaan ontkiemen. Na twee weken kun je de ongewenste plantjes handmatig uit je moestuin verwijderen. Zo heb je later minder last van onkruid tussen de groenten.