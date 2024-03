Lammertijd! Live meekijken bij schaapskooi de Huenderhoeve

Het is weer lammertijd! Sinds vandaag hangt er bij schaapskooi de Huenderhoeve een camera in de stal. Via de website van Het Drentse Landschap kun je live meekijken hoe de lammetjes geboren worden.

De herder is erg blij met die verwachting: "Afgelopen jaar hebben we meerdere keren te maken gehad met de wolf. Een aanval van wolven kan spanning geven en invloed hebben op aantal verwachte lammetjes." Het aantal is ongeveer hetzelfde als vorig jaar en dat is een goed teken. Naast de wolf heeft ook het blauwtongvirus spanning veroorzaakt. Homan heeft vijf schapen verloren aan het virus. "Hopelijk zijn sommige schapen wel een beetje besmet geraakt en bouwen ze immuniteit op voor komend jaar."