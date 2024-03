Praot Drents Met Mij met Jessica Bonnema

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vijfde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In de eerste aflevering is tekstschrijver Jessica Bonnema te gast.

'Ik zie altied in elk mèens een verhaol'. Tekstschriever Jessica Bonnema oet Assen schref interviews, columns, educatieve teksten, verhaolen, gedichten en hef dus veul met taol. Ze kan zuch der goed in oetdrukken en dèenkt in het Drents, Nederlaands, Engels en Duuts. Alles deur mekaar hen.

Gien Barbie-wichie

Bonnema gruide op op 't Haontie met een pap die oet Noord-Holland kwam en een mam van Oranjedörp. In hoes weur Nederlaands praot, maor Bonnema heurde um zuch hen wal veul Drents. Toch dacht ze dat ze het zölf niet kun, umdat heur mamme een aander Drents preut as de buurvrouw. 'Pas laoter he'k leerd dat het iene meer zaand is en het aandere meer veen.'

Vanof groep 7 gung Bonnema naor in Klijndiek. Niet op de fiets, maor vaak achter op de motor van heur pap. Ok was ze altied an 't hutten bouwen, timmern en op de crossfiets gangs. 'Ik heb twee bruurs, dus ik was niet zu'n Barbie-wichie'.

Met het peerd op 't Slienerzaand

Toen ze een jaor of vieftien was gung ze allent op heur peerd het Slienerzaand over. Daor hef ze hiele mooie herinneringen an.

Bonnema har gien idee wat ze doen wol: 'Aj alles mooi vinden, dan gaoj alles uutpreberen!'. Ze begunde bij milieukunde, umdat ze van de natuur holdt. Daornao dee ze creatieve therapie op 't HBO, maor daor is ze ok met stopt umdat ze zuchzölf daor met heur 18 jaor eigenlijk toch te jong veur vund. Toen ze daornao even niet wus wat veur studie ze doen mus, warkte ze een jaor as dierenartsassistente.

Boek schrieven

Bonnema kun al schrieven toen ze in groep 1 zat, schreef daornao hiele verhaolen in heur dagboek en hef altied de wèens had um een boek te schrieven. En nou hef ze heur eerste kinderboek klaor. Dat is oetkommen bij een oetgever en dat betiekent dat er ok een redacteur op heur wark metkeken hef: 'Vin ik niet zo hiel arg, want daor leer je weer van. Meesttieds wordt het er mooier van'.