Praot Drents Met Mij met Jan Germs

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vijfde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is voormalig directeur van het Huus van de Taol Jan Germs te gast.

'Mien grote wèens was um voetballer te worden. Ik heb ok zo waanzinnig veul ballen tegen schuren en garages anschupt.' Toch gung het al hiel vrog mis, want nog veurdat zien carrière tot blui kommen kun, har e al een kneioperatie achter de rug.

Zaanddrent of veendrent

'Kiek, mien pap was een veendrent, mie moe een zaanddrent.' Germs gruide op in Oring en umdat er gien kleuterschoel was, hef e de eerste zes jaor van zien leven deurbracht op het boerenbedrief van zien olde lu. Daor leerd'e het zaanddrents van zien moe, umdat dat de taol was die in de umgeving praot weur. 'Maor ik vind de veenkoloniaole taol zó verschrikkelijk mooi'.

Huus van de Taol vandaag de dag

Germs hef altied zegd dat het goed was dat er nao hum aandern kwamen die het aans doen gungen. 'Ik heb niet zoveul met Facebook en dat soort dingen. Podcast har ik waarschijnlijk niet bedacht um dat te gaon doen.'. Germs vindt het dan ok hiel goed dat het neie team dat soort wegen ok inslat.

Drents op de lange termijn

Deurdat er gien universiteit in oeze previncie is, raak we veul jong volk kwiet an aandere previncies en die komt meesttieds niet weerum. Volgens Germs wordt het daorum een stoere zaak um het Drents op de lange termijn in de bienen te holden.

Pensionado

Behalve oppasopa is Germs nou ok vrijwilliger bij het dörpshoes in Gasselt, bij de fietsclub in Geeiten, bij Drents Landschap veur het Drouwenerzaand en veur Plaotselijk Belang Gasselt mak e de videopertretten veur de online reeks 'Van wel bi'j der iene?'. 'De mèensen die mij kent weet dat ik niet zo technisch bin, dus de techniek van het goed op internet zetten, dat doe ik niet. Ik doe de interviews.

Maatschappelijke betrökkenheid