Praot Drents Met Mij met Sandra Katerberg

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vijfde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is wereldverbeteraar Sandra Katerberg te gast.

Duuts praoten

"Duuts ligt ok heel dicht bij mij." Deurdat Sandra dichtbij de grup opgruide, heurde ze vanzölf al hiel veul Duuts. En dan kwam der in het kader van 'Europa Kinderhulp' ok nog aal jaor een Duuts wichie oet Berlien bij heur thoes in de zummervekaansie.

Middelbare schoel

"Ik herinner me van die tied daj een bakvis waren, zeg maar.' Veur heur gevuul kun ze toen van alles net niks. Pas toen ze achttien weur en heur riebewies har/haalde, weur de wereld wat groter en begunde het leven pas echt.

Lesgeven op Curaçao

Tegen het end van de pabo har Sandra echt plannen um de wiede wereld in te trekken. Ze dacht an lesgeven op Curaçao. "Maor toen kwam die boer in beeld en dat bleek ok wal vrij serieus te weden." Ze is nog wal hen Zwolle west um nog een jaor deur te studeren, maor Curaçao mus wieken veur een hoesie in Slien met heur Reind. Heur vriendinnen hadden altied al veurspeld dat ze met een boer in hoes kommen zul, dus ze har het weten kund.

Politiek

Toen de verkiezingen der in 2022 weer an kwamen, dacht Sandra bij heurzölf dat ze nao veer jaor pas echt wus hoe het zat. Daorum hef ze veur nog een periode bijtiekend, umdat ze het gevuul hef dat ze nou pas écht nuttig weden kan.