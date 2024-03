Doodgemoedereerd Drents met Willy Weerman

Bij velen bekend maar nog niet als medewerker van het radioprogramma Drenthe Toen: Willy Weerman van het Huus van de Taol vertelt over hoe het er vroeger in onze dorpen aan toe ging. Uit een boek maar ook uit eigen ervaring. En natuurlijk: in het Drents.

Het was wel even puzzelen: hoe pakken we het aan, vertelt Lydia Tuijnman van de redactie van Drenthe Toen: "Ik wilde graag een nieuwe Drentstalige bijdrage in het programma. Ik heb Huus van de Taol gebeld, en gevraagd wie me hiermee kan helpen. Ze kwamen met vrijwilliger Willy Weerman op de proppen. We hebben toen de koppen bij elkaar gestoken."

"Willy had wel een mooie stapel boeken. Het boek 'Vroeger volksleven in Drenthe' van Gerrit Kuipers sprong er direct uit. Veel leuke verhalen over Drentse gebruiken van toen. Het element geschiedenis mocht natuurlijk niet ontbreken, want het programma Drenthe Toen is een programma over geschiedenis."

Soepele vertaalslag

Het idee: stukjes uit dit boek vertalen en dan voorlezen en wat doorpraten over de eigen herinneringen van Weerman. "Ik ben in Zuidoost-, dus in zand-Drenthe geboren in Zweeloo, in 1952. Ik dacht; ik kan die stukjes van Gerrit Kuipers vast wel omzetten in het Drents. Het viel me niet tegen, ik had maar zo een paar hoofdstukjes klaar. En zo zijn we aan de slag gegaan", zegt Weerman.

Vanaf nu zal hij zondag tussen 12.00 en 14.00 uur regelmatig te horen zijn in het radioprogramma, met zijn rubriek "Vroeger Volksleven". Tuijnman: "Ik vind het knap hoe soepel en snel hij die vertaalslag heeft gemaakt. Ik kan zelf geen Drents spreken, maar versta het natuurlijk wel goed. En hoewel ik hem mijn vragen in het Nederlands stel, blijft Willy doodgemoedereerd in het Drents antwoorden, mooi hoor."