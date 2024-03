Drenthe Toen-podcast Hemelse Verbeelding in hout, deel 3: Wat zit er in dat kastje?

In de doopkapel van de kerk in Erica hangt een eiken kastje. "Ook van Ter Reegen?" vraag ik. "Zeker!" zegt conservator Jacolien Wubs. "Heb je het al eens opengemaakt? vraag ik. "Nee natuurlijk niet!" "Hoog tijd dat we dat eens gaan doen dan!" vind ik.

Het kastje is net als het andere werk van Ter Reegen van een decoratie in houtreliëf voorzien. Wubs: "Dit is eigenlijk een heel traditionele voorstelling. Dat hoefde hij niet zelf te bedenken. Alle ingrediënten zijn bekend. Jezus, de rivier, de Heilige Geest in de vorm van een duif, Johannes de Doper die zijn naam eer aandoet."

"Maar het ontwerp heeft hij wél zelf gemaakt en dat weten we, omdat ik in zijn werkarchief een voorbereidende tekening van deze voorstelling ben tegengekomen. Dus dat was heel leuk, om dit zo bij elkaar te kunnen vinden."

Wat erin zit, in dat kastje? Als je het openmaakt, vermoed ik dat je dan daar binnenin de gereedschappen ziet die nodig zijn bij het dopen. Maar wie weet zit er iets heel anders in."