De Groene Stap uitgeroepen tot duurzaamste bewonersinitiatief van Drenthe

In Bovensmilde mocht De Groene Stap vanmiddag de provinciale Kringlogo-prijs in ontvangst nemen. Jaarlijks wordt de bokaal uitgereikt aan het duurzaamste en meest circulaire bewonersinitiatief van Drenthe.

De Groene Stap, onderdeel van Duurzaam Bovensmilde, zet zich in om de natuur dichterbij de mensen te brengen. "Dat doen we op verschillende manieren", vertelt Emy Noya. "Vrijwilligers kunnen aan het werk in de moestuin, mensen kunnen hier wandelen en natuurlijk onze producten kopen. We werken hier met een grote groep vrijwilligers die elk een onderdeel van de tuin beheren. We hebben een moestuin, een kruidenhoek, een bloemenpluktuin en een voedselbos. Kortom: van alles wat."

Kringlogo-prijs

De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De Kringlogo-prijs is landelijk bedacht en wordt in elke provincie overhandigd aan een bewonersgroep dat zich inzet voor een duurzame en circulaire samenleving. "De jury heeft voor De Groene Stap gekozen, omdat ze erg onder de indruk zijn van de diverse activiteiten die De Groene Stap doet", vertelt Emile Suringa van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. "Van het tuingereedschap dat ze samen delen tot de biologische moestuin en het voedselbos."

Noya mocht namens alle vrijwilligers de bokaal in ontvangst nemen en is erg blij met de prijs: "Het geeft weer aandacht voor ons initiatief! We willen mensen laten zien hoe simpel het is om duurzaam bezig te zijn. Voor ons is het belangrijkste dat mensen naar onze tuin komen en zien hoe laagdrempelig ons voedsel kan zijn. Wij willen ook graag bijdragen aan de biodiversiteit, vandaar ons nieuwe voedselbos project. We zijn nog in ontwikkeling en proberen van alles uit."

Eten uit de tuin