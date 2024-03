Verken de Jac. P. Thijsse-route: een afwisselende route over het Dwingelderveld

Een 13 kilometer lange wandelroute slingerend door diverse landschappen, waaronder heide, bos, vennetjes en open weiden waar schapen en paarden grazen. Dat is de Jac. P. Thijsse-route.

Het Dwingelderveld is een uniek stuk oernatuur en het laatste natte heidegebied van Nederland. Sinds 1930 wordt het beheerd door Natuurmonumenten. Een van de medeoprichters van Natuurmonumenten, Jac. P. Thijsse, speelde een belangrijke rol bij het behoud van deze natuurlijke omgeving. Vandaar dat de route in 2021 naar Thijsse is vernoemd.