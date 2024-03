Tel mee om de huismus beter te leren kennen

Het is een tijd slecht gegaan met de huismus; vooral in de grote steden nam het aantal af. Die achteruitgang lijkt sinds een paar jaar gestopt. Om daar een beter beeld van te krijgen hopen de natuurorganisaties dat veel mensen dit jaar de vogels in hun tuin gaan tellen. Het liefst het hele jaar door. Want ook al is het een algemeen voorkomende vogelsoort: er is nog veel onbekend over de vogel. Bijvoorbeeld over het broedsucces. Iedereen kan meewerken aan het onderzoek door waarnemingen door te geven: zie daarvoor deze site van SOVON