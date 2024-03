Wilde narcis krijgt menselijke hulp bij bestuiving

Tegenwoordig zijn er in het bosje slechts enkele groepen van wilde narcissen over. "In de tijd dat ze de boerenerven wat wilden opleuken, hebben de boeren hier allemaal bollen weggehaald en op hun erf gezet. In het bos is vrijwel niets meer overgebleven", weet Maatje.

Met een kwastje in de bloem

Verzamelen van dna

Landschapsbeheer Drenthe is bezig met het verzamelen van het dna van wilde narcis. "Dat doen we om te kunnen kijken waar de wilde narcis nog echt wild is. En dat is belangrijk omdat we dan de populaties goed in beeld krijgen en we weten welke populaties we met elkaar kunnen kruisen. Zo kunnen we ze uiteindelijk weer terug in het landschap krijgen", zegt Rosanne van 't Slot van Landschapsbeheer Drenthe.