Rode ogen en een kenmerkende tekening; zie de adders ontwaken

De een krijgt er koude rillingen van, de ander vindt het fantastisch. Wie goed kijkt, ziet ze liggen: adders. Deze indrukwekkende slangen leiden normaal een onzichtbaar bestaan op de heide, maar vanaf maart is de kans groot dat je ze toch kan zien.

Koudbloedig

In het voorjaar komen de mannetjes-adders als eerste uit hun winterslaap om zich op te laden in de zon. Slangen zijn koudbloedige dieren. Ze hebben de zon nodig om zich op te warmen. Na het 'opladen' gaan de mannetjes op zoek naar vrouwtjes om zich voor te planten.

Aan de rand van het Dwingelderveld liggen ze rustig te zonnebaden, klaar om gespot te worden. Adders zijn voornamelijk te vinden in de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en Limburg. Met een lengte van 50 tot 80 centimeter is het een bescheiden, maar bedreigde diersoort. Wie een adder tegenkomt, doet er goed aan deze met rust te laten en deze vanaf een afstandje te bewonderen. Om ze niet te verstoren, maar ook voor de eigen veiligheid: de adder is een gifslang.