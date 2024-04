Praot Drents Met Mij met Harmen Boels

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vijfde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is zanger en liedjesschrijver Harmen Boels te gast.

'Ik bin een veredelde gruunteboer'

De miesten zult Harmen Boels kennen vanoet de meziek, maor hij warkt ok al meer as dartig jaor in de export van gruunten en fruit.

Verlegen jonkie

Boels was vrogger een verlegen jochie en dat is soms nog wal zo, maor: 'Je leert jezölf kunstjes an, hè'.

Opgruien op een akkerbouwbedrief

Boels gruide samen met zien breur op op het akkerbouwbedrief van zien pap en mam. En dat betiekende ok dat ze geregeld methelpen mussen. Achterof vindt Boels het een mooie tied, maor destieds waren der wal dagen dat e daor aans over dacht: 'Dan zit je op schoel in Emmen en je klasgenoten gaon allemaol 's middags naor de Brasserie en wij mussen 's middags deur de bieten'.

Muzikaal gezin

Het gezin Boels was een muzikaal gezin: pa Boels zung altied (en nog aal) en ma Boels har een banjo liggen. Maor daor de kinder heur hielemaol nooit op heuren speulen, daor zaten de beide jongen zölf altied op te tokkeln.

Van zien zesde tot zien virtiende speulde Boels trompet bij de fanfare van Oring. Tot het moment kwam dat zien klasgenoten op het terras van de Brasserie zaten en Boels derveur langs leup te marcheren. Toen weur de trompet rap inruild veur een gitaar.

Vekaansie in Amerika

Dit naojaor giet Boels drei week met zien vriendin op vekaansie naor Amerika. Op de planning staot undermeer Nashville, Tennessee en New Orleans. 'Ik wil persoonlijk hiel graag naor Nashville en mien vriendin wil hiel graag naor Graceland. Dus dat möt sowieso gebeuren'.

Drents zingen