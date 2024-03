In weer en wind eieren zoeken om de nestjes te beschermen

Daarom plaatst Darwinkel stokjes bij de nesten. "Om te zorgen dat de boer ze straks ziet als hij mest uit gaat rijden over het land. Zodat de nesten niet onder het mest bedolven worden, of onder de trekker komen, zodat de kievitseieren uit kunnen komen."

Onder druk

Darwinkel geeft aan dat de kieviten onder druk staan. "Het landschap verandert wat: er zijn minder kleinschalige akkertjes en weilanden. Er is heel veel predatie van roofdieren. Het is een combinatie van factoren."

Veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Het zijn grote en ingewikkelde onderwerpen die allemaal met de Drentse natuur te maken hebben. In de serie Veldwerk duikt ROEG! in deze materie aan de hand van concrete voorbeelden. Wat is er aan de hand met een bepaalde plant of diersoort? Wat moet er gebeuren om die soort te redden, of te bestrijden? Dit is het achtste deel van de serie.