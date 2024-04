Praot Drents Met Mij met Alie Brinks

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vijfde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is B&B-eigenaar en beleidsmedewerker Kabinetszaken Alie Brinks te gast.

Oldere zus

Alie Brinks hef een zus die acht jaor older is as heur, maor ze kunt zuch beiden eigenlijk niet heugen dat ze samen opgruid bint. Zus Henny gung op heur vieftiende of zestiende al naor Amersfoort veur heur opleiding: 'Ik kan me 't ok niet herinnern da'k een zus thuus har, ik was altied ienig kind veur mien gevuul'.

De landmacht

Brinks haalt tegen alle verwachtingen in heur mavo-diploma, maor was toen niet anmeld veur vervolgunderwies. Dus gung ze in 1989 op heur zeuventiende bij de landmacht. Eerst naor Ossendrecht veur een oefening van tien dagen in het veld en daornao veur veer maond naor Middelburg veur de opleiding. Oeteindelijk weur ze stationeerd op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen, waor ze bij de brigadestaf kwam. Maor bij een bezunigingsronde van defensie end 1994 weur heur brigade opheven.

Cultuurfonds

'Ik bin niet met cultuur opgruid van huus uut. Ik heb wal bij de majorettes zeten, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan de culturele wereld'. Toch paste de baan as sikketaoris bij het Cultuurfonds heur wal hiel goed. Ze ontdekte daordeur ok hoeveul moois der in Drenthe an cultuur, maor ok natuur is.

Keuningshuus

Brinks warkt in het kabinet van commissaris van de Keuning Jetta Klijnsma. Daor döt ze undermeer de advisering over keuninklijke underscheidingen, het predicaat 'keuninklijk' en predicaat 'hofleverancier'. Ok is ze tiedelijk veur een paar uur in de week oetliend an de gemiente Emmen um die bij te staon in de organisatie van Keuningsdag 2024 Deur heur wark bij de provincie hef ze al veul ervaring met de protocollen die der bint bij een bezuuk van leden van het Keuninklijk Hoes.'Ik dèenk dat ik ok wal vrij keuningsgezind ben'.

Bed & breakfast