Dankzij 'adderhotels' in Bargerveen houden de reptielen het droog

Het wordt steeds natter in het Bargerveen. Om te zorgen dat de adders toch droog kunnen overwinteren zijn er zeventig 'adderhotels' aangelegd. "Juist die variatie van grassen, bosjes, open plekken en water vind de adder fantastisch", zegt boswachter Klaas van den Berg.

Van een afstandje lijkt het een gewone zandbult waar wat planten op groeien, maar voor adders zijn dit soort 'hotels' erg belangrijk. "Het is een stobben wal met takken waar veengrond overheen is aangebracht", legt Van den Berg uit. "Het biedt veel kieren en gaten waar reptielen en amfibieën goed in kunnen overwinteren." De adderhotels zijn aangelegd in een U-bocht, gericht naar het zuiden. "Dit geeft veel opwarmplekken voor de de adders. De bedekking die erop staat zoals berk, lijsterbes en bramen bieden beschutting en veiligheid."

Het natte hoogveen

De adderhotels zijn aangelegd omdat het steeds natter gaat worden in het Bargerveen. Het gebied bestaat namelijk voor een groot gedeelte uit hoogveen. Om dit hoogveen te behouden is veel regenwater nodig. Daarom zijn er de laatste jaren verschillende kades gemaakt die het water meer binnen houden. "De overwinteringsplekken die de adders nu hebben raken daardoor mogelijk ongeschikt. Daarom hebben we de adderhotels aangelegd, om te compenseren."