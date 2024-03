Uitzonderlijk: bever hapt naar enkel van MTB'er

Een bever schoot woensdagochtend uit het gras en viel mountainbiker Wil van Paridon aan. De 70-jarige fietser uit Eelde kon het grote knaagdier niet meer ontwijken en reed met het achterwiel over het dier heen.

Van het voorval zijn geen beelden. Maar naar aanleiding van de gedetailleerde beschrijving van Van Paridon is er volgens beverdeskundige Cindy de Jonge uit Assen geen twijfel over dat het een bever betreft.

Van Paridon was woensdagochtend iets voor negen uur 's ochtends bijna op de verzamelplaats van zijn mtb-groepje: bij de rotonde bij Zuidlaren, de oprit naar de N34. "Het is een pad door een natuurgebied. Er liep een man met twee honden voor me, die waren erg aan het blaffen. Misschien hadden ze dankzij hun instinct de bever al opgemerkt. Ineens schiet er een beest naar voren, vanuit het gras, hij vloog naar mijn voet toe. De kop laag, hij siste, het is net een bulldozertje! Ik hoorde de krassende nagels op het fietspad. Ik draaide mijn voet zodat de bever miste en reed er met mijn achterwiel overheen. Dat was net als een boomstammetje."

Mooie ontmoeting

Daarna schoot het dier weg. "Ik probeerde het stuur goed te houden, keek om, en zag hem al niet meer. Wel een geluk dat-ie me niet te pakken kreeg, wat was er gebeurd als ik op hem viel?"

Een bever heeft flinke tanden, waarmee hij hele boomstammen doorknaagt. Een volwassen bever weegt tussen de dertig en vijfendertig kilo, heeft een kop-romplengte tot een meter en een staart van ongeveer dertig centimeter. Het is het grootste knaagdier van Europa. Maar bang is Van Paridon niet: "Ik denk dat het door de honden kwam, daarna kwam er zo'n fietser met een gekleurd pakkie aan... een ontmoeting met een bever, ik vind het juist wel mooi!"

Samenloop van omstandigheden

In dit gebied, in Nationaal Park Drentsche Aa, leven al jaren een aantal beverfamilies, laat De Jonge weten. Ze is werkzaam als beverdeskundige voor de provincie Drenthe en weet dat fietspaden regelmatig leefgebieden van wilde dieren doorkruizen. "Hun wildwissels lopen soms zichtbaar door het pad van mensen. Maar de dieren hanteren niet dezelfde voorrangsregels."

Ook al worden de paden dus door zowel mensen als bevers gebruikt; een aanvaring is een uitzonderlijke situatie, een samenloop van omstandigheden. "Een bever kan goed horen en ruiken, maar minder goed zien. Waarschijnlijk was hij alert door de honden en ineens is er de snelle mtb'er. Dat hij nu aanviel betekent niet dat bevers agressief zijn. Meestal gaan ze op de loop voor mensen, maar hier kruisten toevallig verschillende wegen elkaar."

Hond aan de lijn

"Meestal is een bever in de schemer en de nacht actief, maar dit dier ging 's ochtends van A naar B via land. Op dat moment zijn bevers extra kwetsbaar voor grote predatoren. Bevers bewegen zich veiliger via water. Ze zijn in staat van zich af te bijten als ze in een benarde situatie komen of wanneer ze van dichtbij benaderd worden. Honden kunnen een bedreiging zijn, maar andersom kunnen bevers ook uit verdediging naar een hond uithalen. Zeker in deze periode, als er bevers op verkenning gaan, als er drachtige bevers zijn en straks rond mei, juni als er jongen zijn. In een beverleefgebied is het voor beide partijen wel zo fijn met de hond veilig aan de lijn."

Met een sisser afgelopen

Het aantal bevers in Drenthe groeit. In Noord-Nederland leven ongeveer 400 bevers, er zijn ongeveer 115 territoria. "We komen af en toe in aanraking met elkaar, dat kan niet anders. Deze bever is denk ik net zo geschrokken als de fietser. Bevers zijn stoere dieren en kunnen wel tegen een stootje. Fijn voor beide partijen dat deze bijzondere ontmoeting met een sisser is afgelopen", aldus De Jonge.