Veel vergroend in De Week van de Groene Tuin: 'Een succesvolle editie'

'Plant je mee'

De Week van de Groene Tuin is onderdeel van de driedelige campagne 'Een groener Nederland begint in je eigen tuin' en vindt plaats in het voorjaar. "Veel mensen denken dat alleen het voorjaar een goed moment is om te planten, maar het najaar is hier ook zeker geschikt voor." Daarom gaat in oktober de campagne 'Plant je mee' van start. "Het doel is om het najaar weer als een plantseizoen gaan zien. Het voordeel van het najaar is dat de bodem nog warm en vochtig is. De planten kunnen in rust de winter in gaan en zo starten ze meteen met groei en bloei in de lente. Struiken, bomen en heesters zijn bijvoorbeeld erg geschikt om in het najaar te planten."