Haantjebak: waar komt die naam vandaan?

Boswachter Kees van Son loopt in ROEG! door het jarige Emmerdennen. Tweehonderd jaar geleden werden er grove dennen ingezaaid; nu is het een compleet bos. Onderdeel van de Emmerdennen is het Haantjeduin: 26,5 meter boven NAP. Een bijzondere naam, waarover twee theorieën de ronde doen.

In de uitzending van ROEG! van 30 maart 2024 zie je de Emmerdennen en vertelt Van Son meer over het ontstaan van het bos. In de rubriek ' Zoek het uit ' van RTV Drenthe is de vraag naar de herkomst van de namen Haantjebak en Haantjeduin al eens behandeld:

Johan Withaar van Historisch Emmen schrijft erover op zijn website. Volgens hem is de herkomst van de naam niet helemaal duidelijk, maar staan in een oude uitgave van het verenigingsblad van 't Aol Volk uit 2002 twee theorieën over de naam.

Uitzicht op kerktoren

De eerste theorie heeft te maken met het uitzicht dat je vroeger had vanaf de heuvel. Als je goed keek kon je bij helder weer in de verte de kerktoren van Emmen zien, met op de top een windhaantje. Overigens wordt dit door anderen weersproken, die zeggen dat het een kerktoren was in Duitsland die te zien was, omdat het zicht op de Hervormde kerk in Emmen belemmerd werd door bomen.

Handjeklap