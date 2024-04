Drenthe op de schop: een radioserie over een eeuw lang ruilverkaveling

De planologische bril

Bernhard Hanskamp is één van de mensen die dat Drentse landschap zoals het nu is, mee hebben vormgegeven. "Ik ben begonnen In de landbouw, als boerenzoon en ik herinner me heel goed een gesprek in 1967 in Friesland op de praktijkschool voor de melkveehouders. En die instructeur daar was ook boer. Hij zei: 'Ik ga 50 koeien melken, dat moet uit kunnen'. Zo zag de landbouw, de melkveehouderij, er toen nog uit."

De 'Heidemij-school' in Arnhem was zijn volgende station: "Daarna kwam ik in 1975 in Drenthe terecht als provinciaal ambtenaar, dat is de rode draad in mijn beroepsleven geworden. Drenthe, planologische dienst, bestemmingsplan buitengebied, heel veel ruilverkavelingen, het streekplan, de gemeentelijke herindeling, de water- en bodembescherming, alles wat je kunt bedenken. Dus door die bril kijk ik ook naar Drenthe, mijn planologische bril."