Drenthe Toen-podcast Hemelse Verbeelding in Hout: het bureau van de Pastoor van Mussel

Monumentaal meubelstuk

"Kijk, daar staat mijn bureau." Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam wijst op een fors stuk meubilair in de tentoonstelling over beeldhouwer Ter Reegen. "Het was ooit van de pastoor van Mussel, Musselkanaal is dat. Ik vind het een monumentaal meubelstuk. Kijk, in de deurtjes zijn een soort gotische kerkramen uitgehakt. We hebben er wat spulletjes van de pastoor op gezet: hier een foto van toen hij op bezoek was bij de Paus. Sommige mensen zullen ervan gruwen, die willen een modern bureau, het liefst met een een glazen blad, zodat je naar je eigen voeten kunt kijken, haha. Maar dit is voor mij een prima werkplek. Helaas nu tijdelijk afgestaan voor de tentoonstelling. Ik zit nu achter een ander mooi bureau, ook een oudje: jugendstil."