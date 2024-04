Glijdend, glibberend en knipogend door Drenthe

Zonder staart

Zonnen op het fietspad

Het is een mysterieuze verschijning in onze natuur. De hazelworm kan zo'n 40 centimeter worden en een leeftijd van wel 15 jaar aantikken. "In deze periode gaan ze zich opwarmen," weet Arends. "Dat liggen ze wel eens op fietspaden of andere open plekken. Als je fietst, goed uitkijken! Stap even af, bewonder 'm en fiets eromheen, niet eroverheen. Het zijn schitterende dieren".