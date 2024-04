Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar hoeveel dan wel?

Saharazand

Komend weekend wordt het heel warm. Verwacht Van der Jeugd dan veel zwaluwen terug? "Dat zou kunnen maar het is niet heel helder en er komt waarschijnlijk ook veel Saharazand deze kant op. En dat maakt de omstandigheden voor trekkende vogels slecht. Verder gaat het vrij hard waaien. De vogels die dit weekend hier in Nederland aan zouden komen, zijn de Sahara al overgestoken, dus die hebben daar op zich geen last meer meer van. En die Sahara is de grote bottleneck voor die vogels. Je moet je voorstellen dat ze dan ongeveer drie dagen non-stop moeten vliegen om die oversteek te kunnen maken en als ze dan harde tegenwind hebben zullen er veel zijn die het niet halen. Maar dat is altijd een samenloop van omstandigheden, en er zijn heel veel dingen die we nog niet weten."