Drenthe Toen-podcast Koninklijk bezoek, een eeuw eerder. Deel 1: begaan met de armoede.

Honderd jaar geleden wordt Drenthe verrast met een tweedaags Koninklijk bezoek. Toenmalig koningin Wilhelmina toont betrokkenheid bij onze door armoede geteisterde provincie. In samenwerking met het Drents Archief belichten we de verschillende kanten van dit bezoek.

Tijden van diepe armoede

Op Koningsdag 2024 komt koning Willem Alexander naar Emmen. Maar 100 jaar geleden kwamen zijn overgrootouders voor een tweedaags bezoek naar onze provincie. Een andere tijd, een andere wereld. Het interbellum: de periode tijd tussen de twee wereldoorlogen, vertelt Luc den Hertog van het Drents Archief: "Nederland was een verzuild land. Er gaapten diepe kloven tussen liberalen, socialisten, protestanten, katholieken. Een tijd van grote afstand tussen de standen, in inkomen en in maatschappelijke status."

Een tijd ook van diepe armoede in de Drentse Veenkoloniën, benadrukt hij: "De arbeidsbevolking in het veen is in een korte spanne tijd van betrekkelijke welvaart tot vaak schrijnende armoede gebracht. Dat kwam door de veencrisis. Turf werd in een kort tijdsbestek van het toneel geveegd door de opkomst van de steenkool. Commissaris van de Koningin Linthorst Homan zet dat probleem op de kaart en in 1921 komt Wilhelmina poolshoogte nemen. Ze bezoekt dan ook de armste plaggenhutten en spreekt met vrouwen die daar proberen nog enigszins te overleven met hun vaak grote gezinnen."