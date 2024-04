Drenthe Toen-podcast Koninklijk bezoek, een eeuw eerder. Deel 2: koninklijke bezoeken sinds 1809

Konijn van Holland

"Een leuk verhaal is dat hij dat hij trots gezegd zou hebben "Iek ben Konijn van 'Olland". En die zin is natuurlijk blijven hangen. Maar of het verhaal waar is betwijfel ik."

Lodewijk bezocht Assen en werd er een beetje verliefd op, vertelt den Hartog: "Hoewel het een dorp was met minder dan tweeduizend inwoners, gaf hij het tegen alle verwachtingen in stadsrechten."