Dansende wortels op het digibord tijdens De Week van de Schooltuin

Dansende wortels op het digibord en een klas vol aandachtig kijkende kinderen: Tijdens De Week van de Schooltuin gaf IVN Natuureducatie een online les over tuinieren. Matthijs ter Bork legt de kinderen uit hoe je groeten kunt zaaien, verzorgen en oogsten.

In De Week van de Schooltuin geven scholen, schooltuinontwerpers en gemeenten extra aandacht aan tuinieren. Zo worden de kinderen in aanraking gebracht met het verzorgen van groenten. De online les werd live uitgezonden door IVN Natuureducatie vanuit een studio. Meester Matthijs leert de kinderen tijdens les uit groenten groeien en hoe kinderen zelf kunnen zaaien. De les stond in het teken van de wortel. Ook de kinderen uit groep 3 en 4 van basisschool De Wegwijzer hebben de moestuin les van het IVN gevolgd, samen met meer dan 3000 andere leerlingen uit Groningen, Friesland en Drenthe.

Les in de moestuin

Volgens de juf van de combigroep, Karin Moes, maakte Meester Matthijs er een leuke les van: "De kinderen waren zeer geboeid en meester Matthijs gaf ons eigenlijk de opdracht om zelf de moestuin in te gaan." En dat kan op de basisschool de Wegwijzer. De school heeft verschillende moestuinbakken aangeschaft en elke groep heeft een eigen tuintje. "We beginnen in de lente en proberen te oogsten voor de zomervakantie. Zo hebben we als klas een mooie afsluiting van het schooljaar. Dan gaan we smullen!"

De Week van de Schooltuin viel dit jaar tegelijk met de Nationale Buitenlesdag. Deze twee landelijke acties zijn goed te combineren. "Zelf met de handen in de aarde bezig zijn is natuurlijk het allerleukste!" Dat lessen in de buitenlucht goed zijn voor veel kinderen, herkent de juf wel: "Het is altijd fijn om even weg te gaan uit de klas, weg van de boeken. We proberen vaak beweeglessen te doen. Door het bewegen blijft de stof ook beter hangen in je lijf en in je hoofd."

Ook aan de slag?