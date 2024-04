Drenthe Toen: nieuwe serie wandelingen met Heemschut begint in omgeving Wateren

Inmiddels al jarenlang een vast en geliefd onderdeel van het radioprogramma Drenthe Toen: de wandelingen met de mensen van Heemschut Drenthe. Onder de titel Juweeltjes en Jammerklachten, want er valt over het erfgoed in onze provincie vaak wel te jubelen, maar soms ook te jammeren. De Heemschutters nemen daarbij geen blad voor de mond, maar verrassen ook vaak met interessante weetjes over de gebouwde omgeving.