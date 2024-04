Vernieuwde ROEG! Hoek in Emmen: "De bibliotheek is meer dan alleen boeken"

De ROEG!-Hoek in de bibliotheek van Emmen is vernieuwd. Het is een speciaal ingericht deel waar je boeken en veel informatie over de natuur kunt vinden. Daarnaast is er een nieuwe zadenbibliotheek. Woensdag was de feestelijke opening.

Facet, een fusie van de bibliotheek en De Kunstbeweging van Emmen, wil naast taal, kunst en cultuur ook aandacht geven aan duurzaamheid. De ingerichte natuurhoek met zadenbibliotheek is hier een voorbeeld van. "De bibliotheek is tegenwoordig meer dan alleen boeken", vertelt Rineke Marwitz, directeur bij Facet. "We willen kennis ook op andere manieren overdragen, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren. De zadenbibliotheek is een van die manieren."

"We nodigen mensen uit om te experimenteren met zaadjes in hun eigen tuin of balkon", legt Marwitz uit. "Ze kunnen plantjes laten groeien en kijken wat de natuur te bieden heeft. Als de plantjes zijn uitgebloeid kunnen ze de zaadjes verzamelen en terugbrengen zodat andere mensen er plezier aan kunnen beleven."

Bloembommen

Na de opening konden bezoekers zelf aan de slag gaan met het maken van 'bloembommen'. Door een bolletje te maken van klei, potgrond, water en bloemenzaadjes is het niet nodig om de zaden in de aarde te stoppen. "Ze zijn bedoeld om gewoon ergens neer te gooien zodat ze zelf opkomen", vertelt een bezoeker. "Dat is heel makkelijk!"

ROEG!-Hoek